باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا جمعه در برخی ساعات شاهد افزایش ابر در استان خواهیم بود.

او افزود: به لحاظ دمایی امشب موقتا شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود، اما در روز‌های ابتدایی هفته آینده، اوضاع جوی در استان آرام و یکنواخت خواهد بود.

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زارعی با اشاره به اینکه در روز‌های ابتدایی هفته آینده روند تغییرات دما در استان افزایشی خواهد بود، اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در این مدت تغییرات دما در مرکز استان بین ۲۴ و ۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.