باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه بهرامی اظهار کرد: میزان کمک‌هزینه پرداختی بر اساس شدت معلولیت افراد، ماهانه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: در ماه‌های گذشته و سنوات قبل، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌صورت یکسان به تمامی افراد واجد شرایط پرداخت می‌شد، اما در شیوه جدید، میزان حمایت‌ها متناسب با شدت معلولیت و نیاز افراد تعیین شده است.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به اهمیت هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی بیان کرد: این رویکرد گامی مؤثر در مسیر استقرار نظام حمایت‌های مبتنی بر نیاز، توزیع عادلانه منابع و شناسایی به‌هنگام نیاز‌های افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود.

منبع:محیط زیست استان