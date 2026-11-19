باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -روح الله امراللهی، رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم، در برنامه پلاک ۱۶ سیمای استانی نور درباره آخرین وضعیت متروی قم اظهار داشت: واگن‌های مترو قم از واگن‌سازی اراک در حال تکمیل و تأمین است و خط یک مترو به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به بدقولی طرف چینی تصریح کرد: بدقولی طرف چینی در کشور به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای است که جریان صهیونیستی رقم زده است و این موضوع، روند اجرای پروژه را با چالش مواجه کرده است.

امراللهی در ادامه با تأکید بر خودباوری خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌ها و اولویت‌ها بر این است که فاز اول خط دو مترو در بهمن‌ماه با قطار شهری اجرا شود و این پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده پیش برود.

وی در پایان با اشاره به مسیر خط دو مترو تصریح کرد: خط دو از سایت شهید رئیسی شروع می‌شود و تا بلوار خداکرم ادامه پیدا می‌کند و امیدواریم با تأمین واگن‌ها و رفع موانع، شاهد بهره‌برداری از این خط در آینده نزدیک باشیم.