باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که شواهد نشان می‌دهد آمریکا به دلایل مختلف قصد ورود دوباره به یک جنگ تمام‌عیار با ایران را ندارد، تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی از یک سناریوی دیگر حکایت دارد.

وبسایت اکسیوس می‌گوید «رومن گافمن» رئیس موساد در سفر اخیر خود به واشنگتن، به «جان راتکلیف» رئیس سیا و «استیو ویتکاف» نماینده ویژه ترامپ گفته است که اسرائیل نگران تسلیحات شیمیایی ایران است.

او در این سفر ادعا کرده که اسرائیل اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد ایران اخیرا فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه تسلیحات شیمیایی را گسترش داده و آزمایش‌هایی نیز در این خصوص انجام داده است.

رئیس موساد همچنین در این گفت‌و‌گو تاکید کرده که اگر آمریکا و اسرائیل همین الان اقدام نکنند، بعدا مجبور می‌شوند تحت شرایط دشوارتری علیه ایران اقدام نظامی انجام دهند.

مصاحبه اخیر ترامپ نشان داد که او حداقل در کلام، تحت تاثیر اغواگری جدید نتانیاهو قرار گرفته؛ آنجا که پیش از سفر به چین به خبرنگار فاکس‌نیوز گفت: شواهد نشان می‌دهد که ایران پس از آسیب به تاسیسات هسته‌ای‌اش، اکنون به تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک روی آورده و این چیز خوبی نیست!

هرچند اکسیوس می‌گوید که برخی مقامات ارشد دولت ترامپ به‌شدت نسبت به ادعا‌های رئیس موساد تردید دارند و آن را ناشی از یک «دستورکار مشخص» می‌دانند، اما این ادعا در کنار دروغ جدید سی‌ان‌ان درباره طرح ایران برای استفاده از «بمب کثیف»، از یک سناریوی صهیونیستی جدید برای بازگرداندن آمریکا به جنگ حکایت دارد.

ترامپ در آخرین مصاحبه خود، نزدیک بودن سال جدید میلادی را بهانه کرده و گفته است «خواهیم دید بعد از یکم ژانویه چه می‌شود!»، اما برای نتانیاهویی که زمان زیادی به پایان حیات سیاسی‌اش نمانده، هر روز تاخیر در جنگ، حکم مرگ و زندگی را دارد.