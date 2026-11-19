باشگاه خبرنگاران جوان - برزنجه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مردمی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ مبنی بر احتمال سوءاستفاده و نگهداری کیت‌های آزمایشگاهی تاریخ‌مصرف‌گذشته در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، تیم بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان شبکه بهداشت و کارشناسان مرکز بهداشت به محل موردنظر اعزام شدند و با انجام بازرسی میدانی و بررسی دقیق انبار و بخش‌های عملیاتی آزمایشگاه، به‌ویژه یخچال‌های نگهداری اقلام آزمایشگاهی، در مجموع ۳۶ ست کیت پاتولوژی شامل کیت‌های خون‌شناسی و سایر اقلام مرتبط را که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود، کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سقز در پایان تأکید کرد: صیانت از سلامت شهروندان و برخورد با هرگونه تخلف در حوزه نگهداری و عرضه اقلام سلامت‌محور از اولویت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی است و موضوع پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

منبع:تعزیرات حکومتی استان