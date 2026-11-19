باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل خودروی سورن پلاس، مشتریان را گلایه‌مند کرده است. با وجود اینکه خریداران مبلغ مورد نظر را پرداخت کردند، اما هنوز دعوتنامه برای تکمیل وجه و تحویل خودرو به مشتریان ارسال نشده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام واحترام ما خودروی سمند سورن پلاس ثبت نام و از اردیبهشت ماه پول واریز کردیم تحویل خودرو ۳۰ آبان هست باید ۱۴ آبان دعوت نامه برای تکمیل وجه ارسال میشد و الان موقع تحویل هست، اما هنوز خبری نیست و پیگیری ما به نتیجه نرسیده است. لطفا بررسی کنید.