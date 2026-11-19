باشگاه خبرنگاران جوان_سردار موقوفه ئی گفت: در ادامه طرح‌های مقابله همه جانبه با دارندگان و عاملان قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز، طرحی با انجام گسترده اقدامات اطلاعاتی در سراسر استان و با اولویت حوزه شرق استان اجرا شد.

وی افزود: بدین منظور با واکاوی‌های اطلاعاتی و اعزام تیم‌های عملیاتی به نقاط از قبل مشخص شده ، ۱۱۷ سلاح غیرمجاز، شامل: ۷۳ سلاح جنگی و ۴۴ قبضه سلاح شکاری و همچنین۱۸۶ قلم مهمات جنگی و شکاری کشف و از نگهداری و انتقال آن‌ها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این رابطه با پیجویی‌های شبانه روزی تیم‌های عملیاتی و اطلاعاتی، ۳۶ متهم دارنده سلاح و مرتکبین جرائم مسلحانه نیز دستگیر و پس از سیر مراحل بازجویی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس کرمان