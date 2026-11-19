باشگاه خبرنگاران جوان - تقی نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با اشاره به انجام برخی مطالعات و آزمون‌های معدنی در استان اظهار کرد: مساعدت‌های صورت گرفته برای ورود یک نهاد تخصصی و توانمند به حوزه‌های مطالعاتی می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی در حوزه اکتشافات ایجاد کند.

وی همچنین به مطالعات دانشگاهی انجام‌شده درباره ذخایر و ساختار‌های زمین‌شناسی منطقه اشاره کرد و گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی از جمله ذخایر طلا در برخی محدوده‌ها وجود دارد که ضرورت تکمیل مطالعات و بررسی اقتصادی آنها را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش مطالعات اکتشافی در سایر محدوده‌های معدنی استان افزود: برخی محدوده‌ها و پروانه‌های معدنی، به ویژه مناطقی که با محدودیت‌های زیست محیطی مواجه هستند، نیازمند مطالعات دقیق‌ترند و پیشنهاد می‌شود این مطالعات در نواحی مستعد نیز با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی مرتبط با تولید آلومینا بیان کرد: در کنار تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، امکان دستیابی به دو ماده استراتژیک دیگر یعنی سولفات آلومینیوم و پتاس نیز وجود دارد و قزوین می‌تواند در تولید این محصولات به یک قطب تبدیل شود.

نبئی ادامه داد: بخش قابل توجهی از محصولات جانبی این فرآیند نیز می‌تواند ارزش اقتصادی داشته باشد و از جمله ظرفیت‌های مطرح‌شده در این زمینه، تولید اسید سولفوریک است؛ محصولی که کشور در تامین آن با محدودیت‌هایی مواجه است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در پایان بر لزوم توجه هم‌زمان به مطالعات اکتشافی، ظرفیت فرآوری مواد معدنی و رعایت محدودیت‌های زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌های معدنی استان تاکید کرد.