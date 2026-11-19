باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل و افتتاح پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن گفت: فازبندی پروژه‌ها، تعیین تکلیف فوری متقاضیان و تفکیک پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و وضعیت مشارکت متقاضیان باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح رویکردهای مورد تأکید برای پیشبرد پروژه‌های مسکن اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی ما تمرکز بر افتتاح پروژه‌هایی است که به مرحله اتمام سفت‌کاری رسیده‌اند. در این زمینه باید تأمین تسهیلات متمم، کمک به دهک‌های حمایتی با مشارکت صندوق‌ها، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تأمین اعتبار برای خرید و نصب آسانسور، ساماندهی متقاضیان و اولویت‌بندی تأمین زیرساخت‌ها از دیگر اقدامات ضروری برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های انبوه‌سازی است.

فرهادزاده با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی متفاوت تصریح کرد: این موضوع پیش از این نیز به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و مصوبه شورای عالی را داشته است، اما اکنون باید فازبندی و اجرای پروژه‌ها با فوریت دنبال شود.

مدیرکل دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پروژه‌ها باید متناسب با وضعیت مشارکت و امتیاز متقاضیان به‌سرعت فازبندی شوند تا میان متقاضیان برای تخصیص بلوک‌ها و فازهایی که موقعیت مناسب‌تر، پیشرفت فیزیکی بیشتر، قیمت تمام‌شده کمتر و قابلیت بهره‌برداری و افتتاح سریع‌تری دارند، فضای رقابتی ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه فازبندی و اجرای پلکانی پروژه‌ها باید به‌عنوان رویکرد اصلی در پروژه‌های انبوه‌سازی دنبال شود، گفت: در این مسیر، صرفاً نباید بر پیشرفت فیزیکی کل پروژه تمرکز کرد، بلکه اجرای مرحله‌ای و فازبندی اصولی اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

فرهادزاده با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف متقاضیان متناسب با فازبندی پروژه‌ها بیان کرد: پس از مشخص شدن فازهای اجرایی، وضعیت متقاضیان نیز باید بدون اتلاف وقت تعیین تکلیف شود و نباید این فرآیند به تأخیر بیفتد.

وی همچنین درباره ضرورت تفکیک پروژه‌ها در صورت وجود اختلاف در میزان پیشرفت فیزیکی فازهای مختلف اظهار کرد: به دلایل مختلفی از جمله تفاوت در میزان مشارکت و پرداخت آورده متقاضیان، ممکن است پیشرفت فیزیکی فازهای یک پروژه یکسان نباشد؛ بنابراین باید پروژه‌ها در صورت نیاز تفکیک شوند و متقاضیان خوش‌حساب در اولویت تخصیص واحدهای بلوک‌هایی قرار گیرند که در آستانه اتمام سفت‌کاری هستند تا امکان بهره‌گیری از ظرفیت این پروژه‌ها برای افتتاح و بهره‌برداری فراهم شود.

مدیرکل دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در مقابل، فازهایی که با وجود اقدامات انجام‌شده همچنان پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و به دلیل تأمین نشدن منابع مالی مناسب از سوی متقاضیان، امکان جایگزینی متقاضیان نیز در آنها فراهم نشده است، باید از سایر بخش‌های پروژه تفکیک شوند و مطابق الگوی تعیین تکلیف پروژه‌های کم‌پیشرفت برای آنها تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم پروژه‌ها به همین شکل بلاتکلیف باقی بمانند و صرفاً به دلیل افزایش هزینه‌ها یا پرداخت نکردن آورده از سوی بخشی از متقاضیان، روند اجرای آنها متوقف شود؛ بلکه لازم است با تفکیک فازها، تعیین تکلیف متقاضیان و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مشخص، مسیر تکمیل پروژه‌های پیشرفته و تعیین تکلیف پروژه‌های کم‌پیشرفت را هموار کنیم.