باشگاه خبرنگاران جوان -احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در جریان سفر ۲ روزه به مازندران از مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی بابل بازدید کرد و در جریان وضعیت اسکان، خدمات درمانی و توانبخشی این مرکز قرار گرفت.

وی در این بازدید بر ضرورت توجه ویژه به افراد دارای معلولیت و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و استاندارد‌های مراقبتی در مراکز نگهداری تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر خود، در نشست با فعالان اقتصادی بابل نیز به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: اکنون پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و مدیریت حقوق و خدمات درمانی آنان از اولویت‌های وزارتخانه است.

میدری همچنین با اشاره به اصلاحات ساختاری در بازار کار، از برنامه دولت برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی با هدف تضمین حقوق و منافع آنان خبر داد.

وی درباره حمایت از مشاغل کوچک نیز گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته به مشاغل خانگی با محدودیت‌هایی روبه‌روست، اما تلاش برای گسترش حمایت‌ها و تسهیل فرآیند‌های مربوط به این مشاغل در دستور کار قرار دارد.