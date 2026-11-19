باشگاه خبرنگاران جوان - با غیبت سهراب بختیاری‌زاده در تمرین روز گذشته استقلال، بازار اخبار ضدونقیض درباره اعتراض سرمربی آبی‌ها به مدیریت باشگاه داغ شده است.

آن طور که شنیده می‌شد بختیاری‌زاده طی روز‌های گذشته اعتراض شدیدی نسبت به کوتاهی مسئولان استقلال در تهیه امکانات ابتدایی و زمین تمرین مناسب داشت. شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که دلیل جنجال به وجود آمده چیزی فراتر از یک زمین چمن است.

طبق پیگیری‌ها، مدیریت باشگاه استقلال بعد از حواشی به وجود آمده به دنبال تشکیل جلسه‌ای با بختیاری‌زاده بوده تا گلایه‌های او شنیده و پیگیری شود. موضوعی که توسط برخی منابع خبری دلیل غیبت سهراب در تمرین آبی‌ها عنوان شده بود، اما حالا پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که هیچ جلسه‌ای بین سرمربی استقلال و مدیران باشگاه در روز گذشته برگزار نشده و همان‌طور که اشاره کردیم، شدت ناراحتی بختیاری‌زاده به حدی بوده که او پاسخ تماس هیچ یک از استقلالی‌ها را نداده است.

حتی به گفته یک منبع، پیام یکی از مدیران معروف باشگاه استقلال به سهراب برای معرفی بازیکن به او ناراحتی سرمربی تیم را باتوجه‌به فقدان امکانات ابتدایی افزایش داده و عصبانیت او را به نقطه‌جوش نزدیک‌تر کرده است.

همچنین برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که عده‌ای به سهراب بختیاری‌زاده گفته‌اند پنجره استقلال در نیم‌فصل با صدور رأی جدید توسط فیفا باز نخواهد شد.

نکته جالب‌توجه درباره این ماجراها، نقش سعید فتاحی در مدیریت امور مربوط به تیم است که بر اساس برخی شایعات با بختیاری‌زاده بر سر موضوعات مختلفی به مشکل خورده و این موضوع به گوش مدیران باشگاه نیز رسیده است. این در حالی است که فتاحی در تمامی سفر‌های آسیایی و داخلی کاروان آبی‌پوشان را همراهی کرده و طبیعتاً در صورت صحت این موضوع و بازگشت سهراب به نیمکت، حضور رئیس سازمان فوتبال باشگاه در عزیمت به امارات محل ابهام خواهد بود.

با اینکه هنوز هیچ‌کس جز خود سهراب نمی‌تواند درباره علت اصلی خشمش از مدیران باشگاه صحبت کند، باتوجه‌به عدم دسترسی مسئولان باشگاه و اعضای تیم به او، این احتمال به‌صورت جدی وجود دارد که سرمربی استقلال این تیم را در سفر به امارات برای بازی با العین در لیگ نخبگان همراهی نکند و اوزجان بیزاتی هدایت آبی‌ها را در این مصاف به عهده بگیرد.

بااین‌وجود باید دید طی ساعات باقی‌مانده، واکنش و اقدامات باشگاه استقلال در جهت راضی‌کردن بختیاری‌زاده برای بازگشت به تمرینات استقلال و نشستن روی نیمکت آبی‌ها جواب می‌دهد یا شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

منبع: فارس