باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه، چین و ایران روز چهارشنبه اعلام کردند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تنها پس از پایان درگیری‌ها و رفع تمامی تهدید‌های مربوط به ازسرگیری اقدام نظامی علیه ایران می‌تواند بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای این کشور را از سر بگیرد.

هیئت نمایندگی روسیه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، بیانیه‌ای را به نمایندگی از سه کشور ارائه کرد.

در این بیانیه آمده است که طرح درخواست‌های بی‌قیدوشرط برای اجرای معمول پادمان‌های هسته‌ای، بدون در نظر گرفتن موانع عینی ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و تداوم تهدید به استفاده از زور، به ازسرگیری کامل بازرسی‌های آژانس کمک نخواهد کرد.

سه کشور در این بیانیه تأکید کردند: «ازسرگیری چنین بازرسی‌هایی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که درگیری‌ها به‌طور کامل پایان یابد، تمامی تهدید‌های مربوط به تجاوز مجدد برطرف شود و تضمین‌های قانع‌کننده‌ای ارائه شود که حملات و تهدید‌های مشابه در آینده تکرار نخواهد شد.»

اختلال در روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد. در پی این حملات، آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را به حالت تعلیق درآورد و به دلایل امنیتی بازرسانش را از ایران خارج کرد.

ایران نیز ماه بعد قانونی را برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رساند.

تهران پس از آن اجازه انجام بازرسی‌های محدودی را در تأسیساتی که هدف حملات قرار نگرفته بودند، صادر کرد؛ با این حال، آژانس نتوانست به مراکزی که مورد حمله قرار گرفته بودند دسترسی پیدا کند یا وضعیت مواد هسته‌ای موجود در این تأسیسات را راستی‌آزمایی کند.

منبع: آناتولی