باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی، با تأکید بر ضرورت ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در سایر مناطق کشور گفت: همزمان با تصویب محدودیت‌های جدید برای استقرار صنایع، لازم است سازوکارهایی برای ایجاد مزیت‌های مشابه مناطق تهران و البرز در سایر نقاط کشور پیش‌بینی شود تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در این مناطق نیز فراهم شود.

وی اظهار کرد: در کنار اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، باید مدیریت و هدایت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به سمت سایر مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در نقاط مختلف کشور برای توسعه صنعتی استفاده کرد.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی با اشاره به اهمیت توجه به صنایع انرژی‌بر و آلاینده در سیاست‌گذاری‌های مربوط به انتقال صنایع افزود: یکی از موضوعات اصلی در این زمینه، شناسایی و بررسی صنایعی است که مصرف انرژی بالایی دارند یا از نظر ماهیت فعالیت، با موضوع آلایندگی مواجه هستند.

لاهوتی اشکوری ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای مصرف انرژی و اهمیت مسائل زیست‌محیطی و آلایندگی صنایع، چنانچه قرار باشد بررسی‌هایی برای انتقال واحدهای صنعتی انجام شود، این موضوع باید با تمرکز بر صنایع مرتبط با این بخش‌ها و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط فعالیت آن‌ها دنبال شود.