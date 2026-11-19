باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های سامانه پایش هوای کشور امروز پنجشنبه شاخص هوای شهر‌های خرمشهر ۱۵۳، شادگان ۱۵۳، ماهشهر ۱۵۴، ملاثانی ۱۹۳، هندیجان ۱۶۴ و هویزه ۱۸۶ و در وضعیت ناسالم هستند.

همچنین شاخص هوای شهر آبادان ۱۴۸، شوشتر ۱۳۳، شوش ۱۰۹، گتوند ۱۳۶ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

مدارس و دانشگاه‌های برخی شهر‌های خوزستان طی ۲ روز گذشته به دلیل الودگی هوا تعطیل شدند.

طبق اعلام سامانه پایش هوای کشور، در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.