باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه الجزیره به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ریاض با برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، دو طرف در این دیدار درباره روابط و همکاری‌های نظامی میان دو کشور و همچنین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

طبق این گزارش، برد کوپر پیش‌تر نیز با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، دیدار کرده بود و در آن نشست، همکاری‌های دفاعی و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: بریکینگ د نیوز