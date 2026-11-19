باشگاه خبرنگاران جوان - خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به محدودیت‌های شبکه بانکی در تأمین مالی اظهار کرد: مشکلات و محدودیت‌های شبکه بانکی کشور در حوزه تأمین منابع مالی بر کسی پوشیده نیست؛ از این رو ضروری است برای تأمین مالی بانک مسکن و بخش مسکن، علاوه بر روش‌های سنتی اعطای تسهیلات، از ابزار‌ها و شیوه‌های نوین تأمین مالی نیز استفاده شود.

وی افزود: در همین راستا، بانک مسکن طی سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت‌های موجود و به‌ویژه از طریق شرکت تأمین سرمایه خود، ورود به عرصه روش‌های نوین تأمین مالی را آغاز کرده است تا بتواند منابع موردنیاز را از مسیر‌های جدید تأمین کند

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازار سرمایه گفت: یکی از این اقدامات، انتشار اوراق در بازار سرمایه است که در این بخش مشتریانی جذب شده‌اند و در حال حاضر تأمین مالی از این طریق انجام می‌شود. بانک مسکن نیز در این فرآیند نقش تضمین و ضمانت را بر عهده دارد.

وی ایجاد صندوق‌های مالی را از دیگر برنامه‌های این بانک برشمرد و افزود: در این زمینه، استفاده از صندوق‌های املاک و مستغلات در دستور کار قرار گرفته است.

خورسندیان ادامه داد: همچنین پیشنهاد ایجاد صندوق بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ را مطرح کرده‌ایم تا بتوانیم بدون تحمیل فشار به دولت و بودجه عمومی، از منابع بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: به تازگی نیز درخواست ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم که در کنار صندوق‌های املاک و مستغلات، از جمله ابزار‌های مورد توجه بانک برای توسعه روش‌های نوین تأمین مالی محسوب می‌شوند.

مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه برنامه‌های این بانک به یک ابزار مالی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: اقدامات لازم در این زمینه از مدتی قبل آغاز شده و بنا داریم دامنه آن را گسترش دهیم تا بتوانیم هرچه بیشتر، به‌ویژه در بخش مسکن، از طریق مدل‌های جدید تأمین مالی و بدون ایجاد فشار بر بودجه دولت یا اتکا به منابع محدود بانکی، منابع موردنیاز را تأمین کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن درباره برخی مطالب منتشرشده درباره فعالیت بخش فناوری اطلاعات مسکن اظهار کرد: هرگونه اقدام برای ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات تابع قوانین و مقررات مربوط است و تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌ها نیز باید مطابق ضوابط قانونی و از طریق تشریفات مناقصه انجام شود.

وی افزود: در موضوع مورد اشاره نیز مناقصه برگزار شده و انتخاب طرف قرارداد بر اساس قیمت پیشنهادی و پس از انجام ارزیابی‌های فنی صورت گرفته است تا مجموعه منتخب بتواند تجهیزات و خدمات موردنیاز بانک را با تضمین‌های لازم تأمین کند.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ورود برخی بخش‌های نظارتی به این موضوع گفت: پس از انتشار مطالبی درباره این موضوع، برخی دستگاه‌های نظارتی نیز حساس شدند و به آن ورود کردند. گزارشی که از سوی بانک ارائه شد، نشان می‌دهد خوشبختانه هیچ‌گونه تخلف قانونی در این فرآیند صورت نگرفته است.

استفاده از ابزار‌های نوین برای تأمین مالی زنجیره تولید مسکن

مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به پرسش ایرنا درباره برنامه‌های کلان این بانک برای حمایت از بخش مسکن و توسعه ساخت‌وساز، با اشاره به عضویت بانک مسکن در کارگروه‌های تامین مالی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر تأمین مالی بخش مسکن صرفاً بر تسهیلات بانکی متکی باشد، با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد؛ بنابراین استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و توانمندی‌های بخش خصوصی یک ضرورت است.

وی با اشاره به نقش ابزار‌های بازار سرمایه در تأمین مالی بخش مسکن افزود: یکی از ابزار‌های مورد توجه در این زمینه، اوراق گام است که می‌تواند در زنجیره ارزش و زنجیره تولید، به تأمین مالی بخش مسکن کمک کند.