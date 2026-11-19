باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یادگاری سفیر همدلی صنعت برق ایران بدر تشریح این اقدام اظهار کرد: به‌عنوان سفیر همدلی صنعت برق ایران، در راستای پویش «قرار همدلی» پیمایش مراکز ۳۱ استان کشور را انجام دادم. این حرکت را ۲۸ مهرماه از شهر اراک و استان مرکزی با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، آغاز کردم و پس از پیمایش تمامی استان‌ها، در تهران و شرکت توانیر به ایستگاه پایانی رسیدم.

وی با قدردانی از مدیرعامل شرکت توانیر و مجموعه کارکنان صنعت برق افزود: همراهی و همدلی مدیران و کارکنان صنعت برق نقش مهمی در اجرای موفق این برنامه داشت و لازم می‌دانم از تمامی افرادی که در تحقق این حرکت فرهنگی مشارکت کردند، تشکر کنم.

سفیر همدلی صنعت برق ایران درباره اهداف اجرای این پویش گفت: تلاش ما این بود که فرهنگ مصرف بهینه انرژی را در سطح جامعه ترویج کنیم و در کنار آن، الگویی برای نسل جوان باشیم تا بتوانیم سفیران آینده را از میان کودکان و نوجوانان شناسایی و معرفی کنیم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی خود از سال ۱۳۸۹ خاطرنشان کرد: پیش از این نیز دو عنوان سفیر کشوری را تجربه کرده‌ام. در سال ۱۳۹۸ به‌عنوان سفیر صلح و دوستی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادی را برای پیمایش مراکز ۳۱ استان کشور با شعار فراگیر شدن صلح جهانی مطرح کردم که با بازتاب مثبتی در سطح بین‌المللی، از جمله در پایگاه اطلاع‌رسانی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، همراه شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان سفیر فرهنگی سلامت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور منصوب شدم و در راستای حمایت از کادر درمان در دوران کرونا، پیمایش دیگری را به انجام رساندم.

این فعال فرهنگی و ورزشی با اشاره به انتخاب خود به‌عنوان سفیر همدلی صنعت برق ایران تصریح کرد: با حمایت آقای الله‌داد و همراهی همکاران شرکت توانیر، این فرصت فراهم شد تا در جایگاه عضوی از خانواده بزرگ صنعت برق، مسئولیت اجرای این حرکت فرهنگی را برعهده بگیرم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه خودباوری در نسل جوان اظهار کرد: مقابله با تهاجمات فرهنگی و تقویت اعتمادبه‌نفس جوانان از ضرورت‌های امروز جامعه است و همین نگاه و تأکیدات مطرح‌شده درباره اهمیت مقابله با تهاجم فرهنگی، انگیزه مضاعفی برای اجرای این فعالیت در سطح ملی ایجاد کرد.

سفیر همدلی صنعت برق ایران در پایان از وزیر نیرو و مدیران صنعت برق خواست زمینه تداوم این حرکت فرهنگی را فراهم کنند و گفت: امیدوارم پویش «قرار همدلی» آخرین برنامه از این دست نباشد و بتوانیم در نمایشگاه صنعت برق کشور و حتی در عرصه بین‌المللی و کشور‌های دیگر نیز این حرکت را ادامه دهیم و الگویی برای صنعت برق جهان باشیم.