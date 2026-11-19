باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه نبی‌الله مرادی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: یک طرح عملیاتی ویژه به مدت سه روز در هفته جاری برای شناسایی و دستگیری سارقان تحت پوشش مأمور در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع سرقت و برخورد با مجرمان حرفه‌ای به اجرا درآمد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح ۶ متهم دستگیر و پنج فقره سرقت با شیوه و شگرد تحت پوشش مأمور کشف و رمزگشایی شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه، از شهروندان خواست ضمن هوشیاری در مواجهه با افراد مدعی مأمور بودن، حتماً کارت شناسایی معتبر و حکم مأموریت آنان را مطالبه کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کنند.