باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن چین، کمتر از یک ساعت به طول انجامید و بر اساس اعلام کرملین، جنگ اوکراین محور اصلی گفت‌و‌گو‌های دو طرف بود.

به گزارش خبرگزاری تاس، این دیدار ساعت ۱۲:۱۵ ظهر چهارشنبه به وقت محلی آغاز شد و حدود یک ساعت بعد پایان یافت. این هشتمین دیدار حضوری رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در دو دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و دومین ملاقات آنها از زمان بازگشت وی به کاخ سفید محسوب می‌شود. آخرین دیدار دو طرف ۱۵ ماه پیش در شهر انکوریج آمریکا برگزار شده بود.

کرملین اعلام کرد که جنگ اوکراین محور اصلی گفت‌وگوی کوتاه و خارج از برنامه پوتین و ترامپ بوده است. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از منابع کرملین گزارش داد که رئیس‌جمهور روسیه پس از پایان این نشست، محل دیدار را با «روحیه‌ای بسیار عالی» ترک کرد.

این دیدار در حالی انجام شد که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه میان پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، منتشر شده بود. ترامپ نیز اعلام کرد قصد دارد در چنین نشستی درباره راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کند.

پیش از این، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که پوتین پیشنهاد برگزاری نشستی سه‌جانبه با حضور رؤسای جمهور آمریکا و چین را برای مذاکره درباره دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین و تأمین منافع مسکو مطرح کرده است.

در ادامه برنامه‌های دیپلماتیک ترامپ در چین، رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با پوتین، برای انجام مذاکرات دوجانبه با شی جین‌پینگ وارد اقامتگاه دولتی «کیلین ویلا» در شنژن شد. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، گفت‌و‌گو‌های دو رئیس‌جمهور نیز آغاز شده است.

منبع: تاس