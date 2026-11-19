باشگاه خبرنگاران جوان -داوود نور محمدی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۷ نشانگر سالم بودن هواست، اما این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته روند صعودی داشته و به ۱۱۶ رسیده است که نشان از آلودگی دارد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای مناطق «ماشین ابزار و رسالت» مشهد در شرایط آلوده برای تمامی افراد است، بیان کرد: کیفیت هوای ۱۴ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس و شاخص کیفیت هوا در سایر هفت منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش سالم است.

معاون محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

یزدان جو گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.