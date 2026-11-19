باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به فشارهای رسانه‌ای پس از جنگ‌های اخیر اظهار داشت: جامعه و عوامل معروف به «ابعاد رسانه‌ای» با هدف تضعیف اقتدار ایران، هجمه‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند.

فرخنده‌پور گفت: رزمندگان ما در میدان نبرد توانستند اقتدار و قدرت ایران را به عنوان یک ابرقدرت به جهانیان اثبات کنند و ما همواره در میدان‌های جنگ دست برتر داشته‌ایم.

وی افزود: با توجه به شکست غیرمترقبه و بی‌سابقه جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر، جامعه سیاسی آمریکا دچار سردرگمی، شوک و توهم شده است؛ این شکست چنان شیرازه سیاسی این کشور را به‌هم ریخته که سیاستمداران با بحرانی بی‌سابقه روبرو هستند.

فرخنده‌پور بیان کرد: در این شرایط آشفته، رسانه‌هایی که مستقیماً به لابی صهیونیستی متصل هستند، در حال هدایت یک جنگ رسانه‌ای هدفمند علیه ایران می‌باشند. صهیونیست‌ها با تأمین خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های آمریکایی، تلاش می‌کنند تا نتوانسته‌اند در میدان نبرد واقعی، وعده‌های خود را عملیاتی کنند، در صحنه رسانه جبران نمایند.