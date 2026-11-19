باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدیه فتوک کیایی، فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افزایش وزن، افزایش سن، کم تحرکی و تغذیه نا سالم از جمله عوامل شیوع بیماری دیابت در افراد است.

به گفته وی، افرادی که فاکتور‌های خطر دارند، افرادی که در خانواده سابقه دیابت نوع دو دارند و دچار اضافه وزن یا چاقی هستند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری دیابت‌اند.

فتوک کیایی تاکید کرد: دیابت نوع دو قابل پیشگیری است. فعالیت فیزیکی منظم و خواب کافی از بروز بیماری دیابت پیشگیری خواهد کرد؛ پایش میزان قند خون در بین افراد دیابتی به سادگی انجام شدنی است.

وی تصریح کرد: بیماری دیابت دچار عوارض مختلفی بوده و به سیستم قلبی و عروقی، چشم، کلیه‌ها و پا‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین اختلالات متابولیسم در دنیا است و در کشورمان شیوع این عارضه رو به افزایش است.