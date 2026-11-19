باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - شکیبا، مدیر مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تجسمی «دوستی ایران و پاکستان» در حاشیه کنفرانس بین‌المللی و جشنواره هنری اقبال (IQBAL) اظهار داشت: در حوزه هنری میزبان ۲۵ هنرمند گرافیست ایرانی هستیم که با موضوع اتحاد بین ایران و پاکستان و با الهام از اشعار اقبال لاهوری به خلق اثر پرداخته‌اند. همچنین ۱۰ اثر خوشنویسی از استادان برجسته کشور با محوریت اشعار اقبال تهیه شده است. ان‌شاءالله این نمایشگاه پس از تهران در کشور پاکستان نیز به نمایش درخواهد آمد.

مدیر مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در تعمیق روابط دو کشور تصریح کرد: با توجه به قرابت های فرهنگی مشترک میان ایران و پاکستان از جمله شعر و به‌ویژه شعر فارسی که اقبال لاهوری خود به آن می‌سرود هنر و ادبیات می‌تواند به ماندگاری پیوند میان دو ملت کمک شایانی کند. بی‌تردید ماندگارترین عنصر در تمدن‌ها، ادبیات و هنر است و هنگامی که پیوند هنری میان دو کشور برقرار شود، این ارتباط در همه ابعاد گسترش خواهد یافت.

وی افزود: در آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه، از المان‌ها و موتیف‌های مشترک فرهنگی میان دو کشور استفاده شده است.