باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تبادل پیام میان میانجی‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، تصریح کرد که آمریکایی‌ها باید پیش از هرگونه اقدام دیگری، شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی را به‌طور کامل بپذیرند تا پس از آن امکان تصمیم‌گیری درباره ادامه روند فراهم شود.

وی خاتمه قطعی جنگ و لزوم تحقق آتش‌بس در گام نخست، ایجاد سازوکار دقیق برای راستی‌آزمایی اقدامات طرف مقابل، برداشته شدن کامل تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و رفع تمامی محدودیت‌ها و محاصره‌های اقتصادی را از محورهای اصلی این شرایط برشمرد. استرداد اموال بلوک‌شده و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، تعیین‌تکلیف موضوع لبنان و حمایت از محور مقاومت، به همراه سایر چارچوب‌های صیانت از منافع ملی، دیگر بخش‌های شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند که به گفته دبیر کمیسیون امنیت ملی، پذیرش کامل آن‌ها پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری درباره ادامه روند دیپلماتیک خواهد بود.