باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیدار دوجانبه شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در شهر شنژن آغاز شد و دو طرف در اظهاراتی بر ضرورت حفظ ثبات و بهبود روابط دوجانبه تأکید کردند.

شی جین‌پینگ در این دیدار اعلام کرد همچنان متعهد است با ترامپ برای هدایت روابط پکن و واشنگتن در «مسیر درست» همکاری کند. وی روابط دو کشور را باثبات و در مسیر بهبود توصیف کرد و گفت: «ما تعریف جدیدی از روابط سازنده چین و آمریکا بر پایه ثبات راهبردی ایجاد کرده‌ایم و با تکیه بر احترام، انصاف و عمل متقابل، محتوای تازه‌ای به آن بخشیده‌ایم.»

در مقابل، ترامپ نیز با ابراز رضایت از روابط دو کشور، گفت: «ما روابطی منصفانه ایجاد کرده‌ایم؛ این همان چیزی است که می‌خواهیم.» وی شی جین‌پینگ را دوست خود خواند و افزود که دو طرف رابطه‌ای بسیار ویژه دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به مناسبات تجاری پکن و واشنگتن مدعی شد که دو کشور تعرفه‌ها را به شکلی منصفانه تقسیم کرده‌اند و هیئت‌های تجاری آنها در حال ایجاد توازن در روابطی هستند که پیش‌تر از نظر تجاری نامتوازن بوده است.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود گفت هر دو رهبر بر این باورند که جریان انتقال نفت از تنگه هرمز باید ادامه داشته باشد.

این دیدار پس از نشست دوجانبه ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) برگزار شد؛ نشستی که جنگ اوکراین محور اصلی گفت‌و‌گو‌های دو طرف در آن عنوان شده بود.

منبع: رویترز