باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت مدیریت گل جالیز و خسارت‌های ناشی از گسترش این علف هرز در مزارع کشاورزی، گفت: شناسایی و بررسی وضعیت گل جالیز و اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل آن، از اقدامات ضروری در راستای حفظ سلامت مزارع، جلوگیری از کاهش عملکرد محصولات و حمایت از تولید پایدار کشاورزی است.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی در این زمینه، افزود: بهره‌گیری از دانش فنی و یافته‌های تحقیقاتی، شناسایی کانون‌های آلودگی، تقویت پایش و مراقبت‌های میدانی و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و تحقیقاتی، از مؤلفه‌های مهم در تدوین و اجرای برنامه‌های مؤثر برای کنترل این علف هرز به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: مدیریت اصولی علف‌های هرز خسارت‌زا، نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید مزارع، افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی دارد. توسعه همکاری‌های تخصصی میان سازمان حفظ نباتات کشور، مراکز تحقیقاتی و مجموعه جهاد کشاورزی استان نیز می‌تواند زمینه اجرای راهکار‌های اثربخش‌تر، صیانت از منابع تولید، تقویت امنیت غذایی و حرکت در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم کند.