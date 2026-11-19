باشگاه خبرنگاران جوان - زیارت عاشورا یکی از معروف‌ترین و رایج‌ترین زیارت نامه‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای را برای ما شیعیان به خود اختصاص داده است. قرائت این زیارت نامه، در تمام ایام سال خوانده می‌شود و خواندن آن، آثار و برکات فراوانی دارد. به همین منظور مردم مومن و متدین شهرستان فولاد شهر استان اصفهان این دعای پر از خیر و برکت را با هم زمزمه کردند.

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منبع: هاشمی - اصفهان

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