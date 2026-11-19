باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد حسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست تخصصی با مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت تسریع در فرآیند تخصیص و پیگیری اعتبارات ملی سال ۱۴۰۵ و اعتبارات مربوط به سفر ریاست‌جمهور تمرکز کرد.

او در این نشست با بررسی دقیق مسیر‌های تأمین مالی، بر استفاده از روش‌های نوین از جمله «فکتورینگ» جهت تأمین منابع مالی پروژه‌های تملک ملی و همچنین تسویه مطالبات پیمانکاران از محل اعتبارات ملی تأکید ورزید.

بابایی با اشاره به اهمیت نوسازی زیرساخت‌های خدماتی، پیگیری استقرار سامانه‌های هوشمند ترویج و تجهیز مراکز کشاورزی را از اولویت‌های اجرایی دانست.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه پروژه‌های آتی تأکید کرد و گفت: محور‌های اصلی گفتگوها، پیگیری اخذ ماده ۲۳ جهت اجرای پروژه‌های آب و خاکی سال ۱۴۰۶ و همچنین بررسی ظرفیت «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای پروژه‌های ملی سال ۱۴۰۶ بود.

بابایی در ادامه این نشست با تأکید بر نگاه آینده‌نگرانه در برنامه‌ریزی‌های مالی، افزود: تمامی ابزار‌های قانونی و ساختار‌های بودجه‌ای باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و پایداری زنجیره تأمین به‌کار گرفته شوند.

او بر اهمیت این اقدامات تأکید کرد و گفت: تثبیت جریان‌های نقدی و تأمین پایدار اعتبارات ملی، سنگ‌بنای اجرای پروژه‌های زیرساختی در بخش کشاورزی است. ما با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی، در تلاش هستیم تا با کاهش ریسک‌های مالی پیمانکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالیاتی و بودجه‌ای، از شکاف‌های موجود در تأمین منابع جلوگیری کرده و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تضمین کنیم.