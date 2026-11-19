باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اهدای لوح تقدیر به دکتر حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی، از تلاش‌های ارزشمند وی و مجموعه همکاران معاونت سیاسی در برگزاری شایسته هفته هوافضا و انعکاس حماسه‌ها و دستاورد‌های این عرصه قدردانی کرد.

در بخشی از متن این لوح تقدیر آمده است:

«آنچه در این هفته به همت و اهتمام آن سازمان رقم خورد، فراتر از انعکاس مجموعه‌ای از دستاورد‌های فناورانه و دفاعی، بازخوانی روایت پرافتخار یک اراده ملی بود؛ روایت مردانی که از دل تحریم و تهدید، فرصت آفریدند؛ از محدودیت، سکوی پیشرفت ساختند و با اتکاء به ایمان و دانش بومی، افق‌های نوینی از اقتدار را پیش روی ایران اسلامی گشودند.»

در ادامه این لوح، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران، اصحاب رسانه، خبرنگاران، برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران معاونت سیاسی رسانه ملی، بر نقش رسانه در پاسداشت میراث شهیدان، بازنمایی دستاورد‌های اقتدارآفرین و تقویت عزت و سربلندی ایران اسلامی تأکید شده است.

منبع: روابط عمومی معاونت سیاسی رسانه ملی