باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ساماندهی تأمین سوخت واحدهای تولیدی و معدنی از طریق سامانه صدف گفت: سهمیه سوخت امسال واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و سابقه تولید، نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و میزان تخصیص نیز بر اساس سوابق مصرف و حجم تولید واحدها تعیین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات تأمین سوخت واحدهای تولیدی از مبادی غیررسمی و جریمه شدن تولیدکنندگانی که ناچار به ذخیره‌سازی سوخت هستند، اظهار کرد: امسال برای ساماندهی تأمین سوخت واحدهای تولیدی، سامانه صدف راه‌اندازی شده و تمامی تولیدکنندگانی که دارای پروانه تولید و سابقه فعالیت بوده‌اند، در این سامانه ثبت‌نام شده‌اند.

وی افزود: مسئولیت این سامانه بر عهده یکی از معاونت‌های وزارت صمت و معاونت صنایع است و میزان سهمیه‌ای که برای هر استان در نظر گرفته شده، نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

اتابک با بیان اینکه واحدهای تولیدی در چارچوب سهمیه تعیین‌شده می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند، تصریح کرد: در صورتی که میزان مصرف واحدها از سهمیه مصوب فراتر برود، باید مشخص شود این میزان سوخت برای چه منظوری درخواست شده است. البته اگر افزایش درخواست با میزان تولید واحد متناسب باشد، اداره کل صمت استان می‌تواند آن را تأیید کند تا از مبادی رسمی و با قیمت‌های متفاوت سوخت مورد نیاز تأمین شود.

وزیر صمت با اشاره به اینکه سامانه صدف امکان بررسی و مقایسه میزان مصرف سوخت واحدها با دوره‌های گذشته و همچنین میزان تولید آنها را فراهم می‌کند، گفت: ساماندهی تأمین سوخت از این طریق تاکنون به‌خوبی انجام شده است.

وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی و معدنی اجازه ندارند سوخت تخصیص‌یافته به یک محل را به محل دیگری منتقل کنند؛ زیرا سهمیه سوخت در سامانه برای محل مشخصی ثبت شده و باید در همان محل مصرف شود. برای مثال، اگر سهمیه‌ای برای یک معدن اختصاص داده شده باشد، امکان انتقال آن به معدن دیگر وجود ندارد و ما چنین اقدامی را تأیید نمی‌کنیم.

بازگشت فولاد به مسیر تولید پس از بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

اتابک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند بازسازی صنایع فولادی آسیب‌دیده اظهار کرد: صنایع فولادی کشور در مقطعی که ایجاد شدند، از جمله معدود صنایعی بودند که توانستند به اهداف پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴ دست پیدا کنند.

وی افزود: مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد سپید و سایر واحدهایی که در جریان آسیب‌های واردشده به صنایع کشور متحمل خسارت شدند، اقدامات قابل توجهی برای بازسازی انجام دادند که در سطح بین‌المللی نیز قابل تحسین است.

وزیر صمت با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای بازسازی این واحدها گفت: نقش مجموعه‌های صنعتی در بازسازی بسیار پررنگ بود و امروز می‌توانیم اعلام کنیم که بخش عمده آسیب‌های واردشده جبران شده و واحدهای فولادی آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور در پی این آسیب‌ها از دست رفته بود، اما خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده، این واحدها دوباره در مسیر تولید قرار گرفته‌اند و در حال حاضر کسری تولید ناشی از آن آسیب‌ها تا حد زیادی برطرف شده است.

بررسی افزایش سهمیه سوخت معادن با رشد تولید

اتابک همچنین درباره درخواست برخی معادن برای افزایش سهمیه سوخت بیان کرد: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی معادن در سال جاری، با وجود محدودیت‌های موجود در تأمین نهاده‌ها، توانسته‌اند شرایط تولید خود را بهبود ببخشند و میزان تولیدشان را افزایش دهند.

وی افزود: طبیعی است معادنی که متناسب با افزایش تولید به سوخت بیشتری نیاز دارند، باید درخواست افزایش سهمیه ارائه کنند. البته میزان سهمیه قابل تخصیص در چارچوب سامانه مشخص است و برای مواردی که نیاز به سهمیه بیشتری وجود داشته باشد، باید درخواست به‌صورت جداگانه مطرح و بررسی شود.

وزیر صمت تأکید کرد: درخواست معادنی که افزایش تولید داشته‌اند، برای بررسی و تأمین سهمیه متناسب با نیاز واقعی آنها پیگیری خواهد شد.