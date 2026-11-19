باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان میراث مهر رستمکلا، گفت: این مرکز از مراکز خوبی است که با حمایت سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده تا با آموزش‌های مختلف بهزیستی و ارائه خدمات پزشکی، درمانی و ورزشی، از سالمندان حمایت کند.

او با اشاره به حمایت مستمر وزارتخانه متبوعش از مراکز بهزیستی، افزود: از این مراکز حمایت کرده و خدمات ماهانه به آنها ارائه می‌شود.

میدری با تأکید بر روند رو به رشد جمعیت سالمند کشور، گفت: جمعیت سالمند ما در حال افزایش است و در شورای عالی سالمندان کشور به دنبال الگو‌هایی هستیم که سالمند سالم و شاداب داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مرکز را از الگو‌های خوبی دانست که سالمندان می‌توانند روزانه به آن مراجعه کرده و خدمات دریافت کنند.

در ادامه، رویاسادات میراکبری، مسئول این مرکز، گفت: این مرکز به ۵۰ نفر سالمند مرد و زن خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، ورزش اصلاحی و کلاس‌های آموزشی ارائه می‌کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران