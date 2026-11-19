باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار وحید گلستانی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج به بسیجیان و مردم استان فارس، اظهار کرد: بسیج به معنای حضور به‌موقع و آگاهانه در میدان است و یکی از ویژگی‌های برجسته بسیجیان، حضور مسئولانه و با بصیرت در بزنگاه‌های حساس بوده است.

او با بیان اینکه بسیج بر دو اصل خداباوری و اعتمادبه‌نفس استوار است، افزود: خودباوری و خداباوری مکمل یکدیگر هستند و بسیج بدون این دو مؤلفه، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد.

فرمانده سپاه عشایر استان فارس با اشاره به ریشه‌های هویتی بسیج تصریح کرد: بسیج برخاسته از فرهنگ، هویت دینی و تمدن ایرانی ـ اسلامی است و اهداف اصلی آن بر سه محور آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی استوار شده است.

گلستانی با اشاره به شعار هفته بسیج سال ۱۴۰۵ با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» گفت: این شعار متناسب با تحولات و حوادث سال گذشته و سال جاری انتخاب شده و برنامه‌های امسال نیز بر همین اساس سازماندهی شده است؛ چراکه بالاترین مرتبه افتخار برای یک بسیجی، جان‌فدایی در راه ایران و دفاع از مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

او با تأکید بر رویکرد مسئله‌محوری در فعالیت‌های بسیج خاطرنشان کرد: رویکرد تحولی بسیج، حل مسائل و مشکلات مردم با مشارکت خود مردم است. در این الگو، حکمرانی محله‌محور و اصل «از مردم، برای مردم و با کمک مردم» مورد توجه قرار دارد و بسیج در این مسیر نقش تسهیل‌گری و تقویت ظرفیت‌های درون‌اجتماعی را ایفا می‌کند.

اجرای بیش از ۷۰۰ برنامه در هفته بسیج

فرمانده سپاه عشایر استان فارس با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ برنامه در سطح پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت و سپاه عشایر استان طراحی شده که متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های جامعه عشایری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، زیرساختی، عمرانی، تربیتی، ورزشی و خدمات عمومی اجرا خواهد شد.

او افزود: بخشی از این برنامه‌ها استمرار فعالیت‌های گذشته، بخشی به اوج رساندن طرح‌های خدماتی و محرومیت‌زدایی و بخشی نیز آغاز برنامه‌هایی است که در طول سال ادامه خواهند داشت.

برگزاری یادواره شهدای عشایر و حمایت از خانواده‌های ایثارگران

گلستانی در تشریح برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: برگزاری یادواره شهدای عشایر به‌صورت طایفه‌محور، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی هشت‌ساله و جنگ‌های دوم و سوم، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا از جمله برنامه‌های این هفته است.

اشتغال‌زایی بانوان و حمایت از تولیدات عشایری

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی بیان کرد: افتتاح و تجهیز کارگاه‌های اشتغال‌زایی با هدف توانمندسازی اقتصادی بانوان عشایری از برنامه‌های مهم هفته بسیج است.

به گفته وی، بانوان شرکت‌کننده در این کارگاه‌ها به‌صورت رایگان آموزش‌هایی از جمله خیاطی را فرا می‌گیرند تا پس از کسب مهارت، زمینه ورود آنان به بازار کار و تأمین بخشی از معیشت خانواده فراهم شود.

فرمانده سپاه عشایر فارس همچنین از برپایی نمایشگاه‌ها و غرفه‌های عرضه مستقیم صنایع دستی و محصولات غذایی عشایر خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند تولیدی جامعه عشایری و محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازار، تلاش می‌کنیم در هفته بسیج زمینه عرضه مستقیم محصولات آنان به مصرف‌کنندگان فراهم شود.

او، مرمت و تعمیر منازل نیازمندان عشایری را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: این اقدامات شامل ساخت و تکمیل منازل برخی خانواده‌های نیازمند و همچنین تعمیرات ضروری از جمله ایزوگام و سایر نیاز‌های ساختمانی خواهد بود.

اعزام پزشکان متخصص و ارائه خدمات درمانی رایگان به عشایر

گلستانی با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت اظهار کرد: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرستان‌ها، پزشکان عمومی و متخصص به مناطق عشایری اعزام می‌شوند و خدمات معاینه و درمان رایگان به عشایر ارائه خواهد شد.

او ادامه داد: دارو‌های موردنیاز نیز با کمک خیران تأمین شده و به‌صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. همچنین افرادی که نیازمند خدمات تخصصی‌تر یا بستری باشند، برای ادامه درمان به مراکز مربوطه ارجاع داده خواهند شد.

او، واکسیناسیون رایگان دام‌های عشایری را از دیگر برنامه‌های خدمات‌رسانی برشمرد و گفت: این طرح در قالب رزمایش جهاد خدمات‌رسانی و با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان و شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

برگزاری نشست‌های جهاد تبیین در مناطق عشایری

فرمانده سپاه عشایر استان فارس با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی رسانه‌ای کشور اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده عملیات رسانه‌ای دشمن، برگزاری نشست‌ها و جلسات روشنگری در مناطق عشایری در دستور کار قرار دارد تا زمینه افزایش آگاهی، بصیرت و مقابله با شبهات فراهم شود.

اجرای برنامه‌های دفاعی و امنیتی و نمایش اقتدار عشایر

گلستانی در تشریح برنامه‌های دفاعی و امنیتی هفته بسیج گفت: برقراری تور‌های ایست و بازرسی در مناطق عشایری، اجرای گشت‌های عملیاتی و فراخوانی گردان‌های رزم عشایری به‌صورت طایفه‌محور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

او افزود: پنجم آذرماه، نمایش اقتدار عشایر در مناطق تعیین‌شده برگزار می‌شود و عشایر با پوشش بومی و سلاح‌های شخصی خود در این برنامه حضور خواهند یافت تا بار دیگر روحیه استکبارستیزی، آمادگی و حمایت خود از امنیت کشور را به نمایش بگذارند.

برگزاری مسابقات ورزشی و برنامه‌های ویژه تیراندازی

او با اشاره به برنامه‌های ورزشی گفت: مسابقات ورزشی بین پایگاه‌های مقاومت، بازی‌های بومی و محلی ویژه جامعه عشایری، برنامه فتح قله و مسابقه میدان‌یار از جمله برنامه‌های این حوزه است.

گلستانی همچنین از طراحی یک رقابت ترکیبی با محوریت جهاد تبیین و تیراندازی به اهداف پروازی (تراپ) خبر داد و افزود: در این برنامه، شرکت‌کنندگان ابتدا با پرسش‌ها و شبهات مرتبط با جهاد تبیین و پاسخ به آنها مواجه می‌شوند و بخش ورزشی مسابقه نیز با تیراندازی به اهداف پروازی همراه خواهد بود.

او برگزاری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ویژه بانوان را نیز از برنامه‌های این هفته دانست و گفت: هدف از این برنامه، آشنایی بانوان با مباحث مرتبط با شناخت سلاح، هدف‌گذاری و نشانه‌روی در قالب فعالیت‌های آموزشی و ورزشی است.

آموزش‌های ویژه برای یک تجمع هزارنفری عشایر

فرمانده سپاه عشایر استان فارس از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک تجمع آموزشی هزارنفری در سطح ملی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حوادث و شرایط پیش‌آمده در کشور، آموزش‌های متنوع و متناسب با نیاز‌های روز برای جامعه عشایری پیش‌بینی شده است.

او آموزش‌های امداد و نجات، مردم‌یاری، شناخت سلاح، پخت نان در غرفه‌ها و سیاه‌چادر‌های عشایری و همچنین نمایش مهارت تیراندازی از روی اسب را از جمله محور‌های این برنامه آموزشی عنوان کرد.

اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی در مناطق عشایری

گلستانی با اشاره به برنامه‌های حوزه تربیتی بیان کرد: برگزاری حلقات صالحین و برنامه‌های میقات صالح در میعادگاه‌های نماز جمعه، برپایی کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و استفاده از ظرفیت کارشناسان، روان‌شناسان و متخصصان مسائل تربیتی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

او افزود: این برنامه‌ها با هدف تقویت بنیان خانواده، ارتقای آگاهی اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های تربیتی جامعه عشایری اجرا خواهد شد.

تجلیل از بسیجیان نمونه و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

فرمانده سپاه عشایر فارس همچنین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از بسیجیان نمونه، سرکشی از بسیجیان پیشکسوت، اهدای خون، بازدید از پایگاه‌های مقاومت عشایری، فضاسازی و آذین‌بندی مناطق عشایری را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج برشمرد.

او با اشاره به برنامه میدان‌داری و میدان‌یاری گفت: در این برنامه، اعضای ایلات و طوایف عشایری با پوشش محلی در میادین شهر حضور پیدا می‌کنند تا حمایت خود را از نیرو‌های مسلح اعلام کرده و بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کنند.

گلستانی در پایان با اشاره به پیش‌بینی برپایی غرفه‌های عرضه محصولات و تولیدات عشایری در شهرستان‌های فسا، فیروزآباد و پاسارگاد خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه سپاه عشایر استان فارس این است که با اجرای برنامه‌های متنوع و خدمات‌رسانی هدفمند، بخشی از نیاز‌ها و مطالبات جامعه عشایری را پاسخ دهد و خدماتی شایسته و درخور شأن این قشر پرتلاش و مولد ارائه کند.