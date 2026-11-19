باشگاه خبرنگاران جوان - موسی جسور رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست میاندوآب گفت: این تعداد ماهی با هدف حمایت از تنوع زیستی، کمک به احیای ذخایر آبزیان و تقویت جمعیت طبیعی ماهیان رودخانه، توسط تشکل‌های زیست‌محیطی شهرستان و کارخانه قند خریداری و در رودخانه زرینه‌رود رهاسازی شد.

وی افزود: این اقدام در پی تلف شدن تعدادی از آبزیان زرینه‌رود در ماه گذشته و با هدف کمک به احیای جمعیت آبزیان و حفظ تعادل زیست‌محیطی این رودخانه انجام گرفت. جسور ضمن قدردانی از مشارکت تشکل‌های زیست‌محیطی و مجموعه کارخانه قند، بر ضرورت همکاری صنایع، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت زرینه‌رود به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم آبزیان منطقه، بر لزوم جلوگیری از آلودگی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی این رودخانه تأکید کرد.

منبع:محیط زبست