باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - در این طرح، عملیات زیرسازی معابر با استفاده از ماشین‌آلات بنیاد مسکن استان انجام شد و اجرای عملیات آسفالت نیز توسط بنیاد مسکن و با مشارکت دهیاری روستا به سرانجام رسید.

خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی دهیاری و اهالی روستای نقی‌آباد، از مساعدت و پیگیری‌های نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان رامیان در تحقق این پروژه عمرانی قدردانی کرد.

اجرای این طرح گامی مؤثر در بهبود عبور و مرور، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه و آبادانی روستا‌های استان گلستان است.