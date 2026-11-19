باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حواشی به وجود آمده پیرامون مسائل سخت افزاری استقلال و دلخوری‌های سهراب بختیاری‌زاده از مدیران باشگاه، سرمربی آبی پوشان روز گذشته بعد از غیبت در تمرین، استعفای خود را کتبا به مدیرعامل اعلام کرده است.

گفته می‌شود سهراب با سعید فتاحی معاون ورزشی استقلال به مشکل خورده است و این در حالی است که بختیاری زاده از عملکرد مدیر استقلال (تاجرنیا) رضایت ندارد و معتقد است او در دوران حضورش به جای پرداختن به تیم‌های دیگر رشته‌ها در این باشگاه باید ابتدا شرایط را برای تیم فوتبال از جمله زمین تمرین و ... فراهم می‌کرئ.

سهراب بختیاری زاده به احتمال زیاد استقلال را در سفر امارات همراهی نخواهد کرد.

باشگاه استقلال هنوز در مورد استعفای این سرمربی موفق خبری منتشر نکرده است و سایت ورزش ۳ ابتدا خبر استعفای کتبی سهراب بختیاری زاده را منتشر کرد.