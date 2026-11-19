باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدیر آژانس بین‌المللی انرژی با هشدار درباره پیامد‌های بحران خاورمیانه و تحولات تنگه هرمز اعلام کرد که جنگ جاری، بزرگ‌ترین تهدید تاریخ برای امنیت انرژی جهان محسوب می‌شود و آثار بلندمدتی بر بازار‌های جهانی انرژی خواهد داشت.

فاتح بیرول در مقدمه گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرد که بحران تنگه هرمز ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های انرژی کشور‌ها را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.

وی با اشاره به پیامد‌های این بحران بر امنیت عرضه انرژی در جهان گفت که کشور‌ها باید برای کاهش آسیب‌پذیری خود، راهبرد‌های تأمین انرژی را مورد بازنگری قرار دهند. به گفته بیرول، تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و اولویت دادن به استفاده از منابع داخلی و در دسترس، اکنون به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها تبدیل شده است.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان با تداوم تنش‌ها میان ایران و آمریکا و افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش درگیری‌های نظامی در منطقه، تنگه هرمز همچنان در کانون نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت انرژی و جریان انتقال نفت و گاز قرار دارد.

منبع: الجزیره