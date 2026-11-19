باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه جو استان امروز‍‍ پایداراست، گفت: در ساعات بعدازظهر و شب ارتفاعات غربی استان با بارش پراکنده باران همراه خواهد بود و مناطق سرسیری و کوهستانی غربی هم بارش برف را خواهیم داشت که قابل توجه نیست.

او افزود: آسمان استان از جمعه تا یکشنبه صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود که روز شنبه افزایش دما محسوس‌تر است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در ادامه گفت: سامانه بارشی از عصر یکشنبه وارد استان و عصر دوشنبه از استان خارج می‌شود.

او افزود: دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.

منبع:حبرگزاری صدا و سیمای مازندران