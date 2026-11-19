باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - شهرام فرجی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال‌وبختیاری از آغاز بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت کشور در استان خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۴۰۴ نفر در ۲۷ رشته قرآنی در این دوره از مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به وقفه هفت‌ساله در برگزاری این مسابقات افزود: رقابت‌ها با آزمون کتبی ویژه گروه سنی بالای ۱۲ سال آغاز شده است و شرکت‌کنندگان زیر ۱۲ سال نیز در بخش‌های کتبی و شفاهی تا پایان آذرماه به رقابت می‌پردازند.

فرجی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در سه حوزه اصلی برگزار می‌شود، ادامه داد: بخش نخست شامل رشته‌های حفظ کل، اجزای مختلف و سوره‌های پر فضیلت قرآن کریم در قالب آزمون‌های کتبی و شفاهی است.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال‌وبختیاری نیز گفت: آزمون‌های معارفی در هشت بخش به‌صورت الکترونیکی و آزمون‌های مهارتی و تبلیغی در پنج موضوع با محوریت تولید محتوا برگزار می‌شود.

مهدی طهماسبی افزود: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی، در بخش‌های متنوع معارفی، حفظ و مهارتی برگزار شده است.