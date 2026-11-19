باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ گزارش داد لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن چین، خواستار حمایت کشور‌های منطقه از تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها با کره شمالی شد.

لی صلح در شبه‌جزیره کره را «پیش‌شرط» شکوفایی و رفاه متقابل در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه دانست و ابراز امیدواری کرد که «در‌های گفت‌و‌گو با کره شمالی بار دیگر گشوده شود و این روند به مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ طولانی‌مدت در شبه‌جزیره کره و ایجاد یک نظام صلح پایدار منجر شود».

رئیس‌جمهور کره جنوبی همچنین از کشور‌های منطقه خواست از این تلاش حمایت کنند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان با برگزاری اجلاس APEC، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مطرح شده است.

منبع: یونهاپ