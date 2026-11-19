باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.

وی افزود دو رئیس‌جمهور در این نشست درباره راه‌های حل‌وفصل مناقشه اوکراین و روابط دوجانبه میان مسکو و واشنگتن گفت‌و‌گو کردند.

وی گفت: دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او، حدود ۳۵ تا ۴۰ دقیقه طول کشید.

اوشاکوف در این باره گفت: «این دیدار چندان طولانی نبود و حدود ۳۵ تا ۴۰ دقیقه به طول انجامید.»

به گفته وی، این نشست با هدف آماده‌سازی مقدمات اجلاس سه‌جانبه با حضور روسیه، چین و آمریکا برگزار شد.

دستیار کرملین اظهار داشت: «این دیدار ماهیتی مقدماتی داشت و پیش از برگزاری نشست سه‌جانبه انجام شد.»

اوشاکوف همچنین گفت در جریان این دیدار اظهارات مهم و قابل‌توجهی مطرح نشد.

وی توضیح داد: «به نظر من، هیچ‌یک از طرفین اظهارات خاص و بسیار مهمی مطرح نکردند، زیرا در حال آماده‌سازی برای مهم‌ترین رویدادی هستیم که در قالب سه‌جانبه برگزار خواهد شد.»

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در ارزیابی این نشست نیز آن را «دیداری خوب» توصیف کرد.

اوشاکوف درباره محور‌های گفت‌وگوی دو رئیس‌جمهور گفت: «آن‌ها درباره مقدمات برگزاری نشست سه‌جانبه و برخی جنبه‌های روابط دوجانبه‌مان گفت‌و‌گو کردند. طبیعتاً موضوعات مرتبط با حل‌وفصل مناقشه اوکراین نیز مورد بحث قرار گرفت.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئله اوکراین محور اصلی دیدار دو رئیس‌جمهور بوده است، گفت: «می‌توان چنین گفت؛ بله.»

دستیار کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با دونالد ترامپ، با روحیه‌ای بسیار خوب محل نشست را ترک کرد.

وی در توصیف وضعیت رئیس‌جمهور روسیه گفت: «واقعاً عالی بود.»

اوشاکوف همچنین اعلام کرد در جریان دیدار دوجانبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، هیئت روسی با استیون میلر، رئیس جدید دفتر کاخ سفید، آشنا شده است.

وی گفت: «ما با رئیس جدید دولت دونالد ترامپ، آقای میلر، دیدار کردیم.»

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در ادامه افزود: «از آنجا که ترامپ او را انتخاب کرده است، احتمالاً فرد مناسبی برای رسیدگی به مسئولیت‌های پیش‌رو در دو سال آینده خواهد بود.»

منبع: تاس