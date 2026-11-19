باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان رومشکان مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز و دستبرد به آثار تاریخی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، چهار نفر را حین حفاری غیرمجاز دستگیر کردند که در بازرسی از محل، تجهیزات و ابزارآلات حفاری به همراه ۱۳ قلم شی تاریخی از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان مربوطه، اشیای مکشوفه متعلق به میراث دوران باستانی عیلام و مربوط به هزاره‌های پیش از میلاد است.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و اشیای تاریخی مکشوفه نیز برای بررسی و نگهداری به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد.

وی تاکید کرد: آثار تاریخی و باستانی، میراث ارزشمند مردم و هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین و متعلق به نسل‌های گذشته، حال و آینده است بنابراین اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با اقدامات مجرمانه، این سرمایه‌های ملی را به تاراج ببرند.

منبع: پلیس لرستان