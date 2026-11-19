باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - آرش آریانژاد اظهار کرد: میانگین بارش در استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۸۴ میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: با توجه به حجم رواناب ناشی از بارش‌های مطلوب آبان‌ماه، ورودی مناسبی به سد‌های استان صورت گرفت و میزان پرشدگی مخازن سد‌ها به ۴۴ درصد رسید؛ این در حالی است که میزان پرشدگی سد‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به وضعیت سد‌های استان اظهار کرد: در مجموع ۱۸ سد در کردستان وجود دارد که مدیریت ۱۲ سد آن بر عهده استان است و بهره‌برداری از سایر سد‌ها در اختیار استان‌های همجوار از جمله آذربایجان‌غربی و کرمانشاه قرار دارد.

آریانژاد با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد آب شرب استان از سد‌ها تأمین می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با تداوم بارش‌های مناسب در ادامه سال آبی جاری، حجم مطلوبی از آب در مخازن سد‌های استان ذخیره شود و شرایط مناسبی برای تأمین نیاز‌های آبی فراهم شود.