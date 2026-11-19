باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کرم‌زاده روز پنجشنبه در هفتمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های لرستان اظهار کرد: در این مدت ۲۲۶ تصادف منجر به مرگ در جاده‌های برون شهری و روستایی استان رخ داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد کمتر شده است.

وی با اشاره به روند ماهانه تصادفات افزود: بیشترین کاهش مرگ و میر حوادث رانندگی در ماه‌های مهر، اردیبهشت و فروردین و بیشترین افزایش در ماه‌های مرداد، تیر و خرداد ثبت شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره تصادفات منجر به فوت در راه‌های روستایی، بیان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری پلیس راه، محور‌های روستایی استان را از نظر ایمنی اولویت‌بندی و نیاز‌های اعتباری برای ارتقای ایمنی این محور‌ها را مشخص کند تا در جلسه آینده کمیسیون بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

کرم‌زاده همچنین از بررسی وضعیت ایمنی محور خرم‌آباد ـ الشتر خبر داد و گفت: وضعیت این محور در محدوده تنگ شبیخون و رباط‌نمکی باید به‌صورت کارشناسی مطالعه و طرح اصلاحی برای بررسی و تصمیم‌گیری به جلسه آینده کمیسیون ارائه گردد.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل سرما افزود: نصب دوربین‌های نظارت تصویری در داخل تونل‌های آزادراه برای شناسایی سریع حوادث احتمالی، جلوگیری از تصادفات ثانویه و تسریع در امدادرسانی به مصدومان ضروری است.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راهسازی و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی لرستان، خاطرنشان کرد: تکمیل نیوجرسی‌های مقطعی در محور خرم‌آباد، به‌ویژه محدوده پادگان حمزه تا تنگ شبیخون، نیز باید در دستور کار باشد.

منبع: استانداری لرستان