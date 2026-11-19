باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان سالانه میزبان حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب روان‌آب است؛ رقمی شگفت‌انگیز که می‌تواند این استان را به یکی از قطب‌های مهم منابع آبی کشور تبدیل کند، اما در مقابل، ظرفیت مخازن سد‌های استان تنها حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب است! شکافی بزرگ میان حجم آب در دسترس و توان ذخیره‌سازی که این پرسش جدی را مطرح می‌کند: چرا سهم لرستان از این ثروت طبیعی تا این اندازه محدود است و چه میزان از این سرمایه آبی بدون بهره‌برداری مؤثر از دست می‌رود؟

لرستان با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، بارش‌های قابل توجه و شبکه‌ای از رودخانه‌ها و آبراهه‌های فصلی و دائمی، یکی از استان‌های دارای ظرفیت مهم آبی در کشور به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که اگر به‌درستی مدیریت و مهار شود، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب، توسعه کشاورزی، تقویت منابع زیرزمینی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ایفا کند.

با این حال، آمار‌های اعلام‌شده از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نشان می‌دهد میان حجم روان‌آب‌های سالانه استان و ظرفیت ذخیره‌سازی سد‌ها فاصله قابل توجهی وجود دارد.

نجفی در تشریح وضعیت منابع آبی لرستان اظهار کرد: سالانه حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب روان‌آب در استان جریان دارد، در حالی که حجم مخازن سد‌های لرستان حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب است.

این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که مدیریت روان‌آب‌ها و افزایش ظرفیت بهره‌برداری از منابع آبی، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های توسعه‌ای لرستان است؛ موضوعی که بی‌توجهی به آن می‌تواند فرصت‌های ارزشمند اقتصادی و زیست‌محیطی را تحت تأثیر قرار دهد.

۳۰ درصد مناطق بحرانی زیر پوشش اقدامات آبخیزداری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به ضرورت جلوگیری از هدررفت روان‌آب‌ها، از اجرای اقدامات مختلف در حوزه آبخیزداری خبر داد و گفت: تاکنون در ۳۰ درصد از حوزه‌های آبخیز واقع در مناطق بحرانی استان اقدامات اجرایی انجام شده است.

اجرای این طرح‌ها از جمله راهکار‌های مهم برای مدیریت جریان آب‌های سطحی، کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌های شدید و افزایش نفوذ آب به لایه‌های زیرین خاک محسوب می‌شود.

با این وجود، پوشش ۳۰ درصدی مناطق بحرانی نشان می‌دهد همچنان بخش قابل توجهی از این حوزه‌ها نیازمند اجرای طرح‌های حفاظتی و آبخیزداری است؛ موضوعی که ضرورت تسریع در تأمین اعتبار، تکمیل پروژه‌ها و توسعه اقدامات میدانی را دوچندان می‌کند.

آبخیزداری؛ سدی در برابر سیلاب و راهی برای احیای سفره‌های زیرزمینی

کارشناسان منابع طبیعی همواره بر نقش آبخیزداری و آبخوان‌داری در مدیریت پایدار منابع آب تأکید دارند. این طرح‌ها با کنترل سرعت حرکت روان‌آب‌ها، کاهش شدت جریان سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش فرصت نفوذ آب به زمین، می‌توانند بخشی از مشکلات ناشی از کم‌آبی و تخریب منابع طبیعی را کاهش دهند.

در استانی مانند لرستان که بخش قابل توجهی از ظرفیت طبیعی آن به حوزه‌های آبخیز، جنگل‌ها، مراتع و رودخانه‌ها وابسته است، اجرای گسترده این طرح‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

احداث سازه‌های آبخیزداری، عملیات بیولوژیک و مکانیکی، احیای پوشش گیاهی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کنار توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، به مدیریت بهتر منابع آبی کمک کنند.

۱۲ میلیارد مترمکعب آب؛ فرصت توسعه یا ظرفیت از دست‌رفته؟

آنچه امروز در آمار‌های منابع آبی لرستان خودنمایی می‌کند، تنها یک عدد بزرگ نیست؛ بلکه بیانگر فرصتی راهبردی برای توسعه استان است.

۱۲ میلیارد مترمکعب روان‌آب سالانه در کنار ظرفیت محدود مخازن سدها، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت منابع آب را نشان می‌دهد. البته مهار تمام روان‌آب‌ها نه امکان‌پذیر است و نه از نظر زیست‌محیطی مطلوب؛ چراکه جریان طبیعی رودخانه‌ها برای حفظ اکوسیستم‌ها و تأمین حقابه‌های پایین‌دست ضروری است.

با این حال، می‌توان با برنامه‌ریزی علمی، توسعه آبخیزداری، آبخوان‌داری، تکمیل زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت منابع آب، سهم بیشتری از این ظرفیت را به چرخه بهره‌برداری پایدار وارد کرد.

لرستان امروز با یک مطالبه مهم روبه‌روست: تبدیل ظرفیت‌های عظیم طبیعی به دستاورد‌های ملموس اقتصادی و اجتماعی.

اگر مدیریت روان‌آب‌ها، حفاظت از منابع طبیعی و تکمیل طرح‌های آبخیزداری به یک اولویت جدی تبدیل شود، این استان می‌تواند به جایگاه شایسته‌تری در بهره‌برداری پایدار از منابع آبی دست پیدا کند؛ چراکه ثروت آبی لرستان زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که از یک ظرفیت طبیعی به موتور محرک توسعه استان تبدیل شود.