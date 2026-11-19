باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زاگرس، این میراث سبز و ارزشمند ایران، همچنان میزبان گونه‌هایی است که حضورشان نشانه‌ای از پویایی طبیعت و سلامت نسبی زیستگاه‌هاست. پلنگ ایرانی، یکی از باشکوه‌ترین گونه‌های حیات‌وحش کشور، بار دیگر در منطقه آزاد لرستان و در بخش پاپی، مقابل دوربین قرار گرفت.

این تصاویر که روز گذشته توسط فرزاد دهقانی، محیط‌بان لرستانی، ثبت شده‌اند، تنها یک قاب زیبا از طبیعت نیستند؛ بلکه یادآور اهمیت زیستگاه‌های طبیعی لرستان و ضرورت صیانت از گونه‌های ارزشمند جانوری هستند.

پلنگ زاگرس، به‌عنوان یکی از نمادهای تنوع زیستی این رشته‌کوه، برای ادامه حیات به امنیت زیستگاه، حفظ پوشش گیاهی و جانوری و کاهش تهدیدهای انسانی نیاز دارد.

ثبت چنین تصاویری می‌تواند فرصتی برای جلب توجه افکار عمومی به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست باشد. البته تداوم حضور این گونه ارزشمند، بیش از هر چیز به مسئولیت‌پذیری عمومی، تلاش محیط‌بانان و برنامه‌ریزی جدی برای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی وابسته است.

پلنگ زاگرس دوباره دیده شد؛ حالا نوبت ماست که برای ماندگاری‌اش، از خانه امن او محافظت کنیم.