باشگاه خبرنگاران جوان، محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری استان، با اعلام این خبر گفت: این پرونده مربوط به درگیری میان دو نفر در ۱۰ سال پیش بود که در جریان آن یک نفر به قتل رسید.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی، با درخواست اولیای دم، حکم قصاص صادر شد و پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، پرونده در نوبت اجرای حکم قرار گرفت.

اسپانلو ادامه داد: با توجه به صغیر بودن فرزندان مقتول، اجرای حکم تا رسیدن آنان به سن قانونی به تعویق افتاد و پرونده طی این سال‌ها در مرحله اجرای احکام قرار داشت.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در جلسه‌ای با حضور اولیای دم، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رامیان، خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص گذشتند و با اعلام رضایت، به این محکوم فرصت دوباره زندگی دادند.

وی با قدردانی از گذشت و بزرگواری خانواده مقتول گفت: این پرونده، دهمین مورد گذشت از قصاص در استان گلستان از ابتدای امسال است که با رضایت اولیای دم، فرصت بازگشت به زندگی برای یک محکوم فراهم شد.

منبع: دادگستری گلستان