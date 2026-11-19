باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قادری در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: طرح‌های پیشنهادی پیش از مطرح شدن در این کارگروه باید در کمیته‌های کارشناسی و فنی به‌صورت دقیق بررسی شوند و در صورت لزوم، بازدید میدانی و راستی‌آزمایی نیز انجام گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای بررسی‌های کارشناسی و اطلاعات دقیق صورت گیرد.

وی شفافیت در فرآیند بررسی طرح‌های زیربنایی را ضروری خواند و گفت: دستگاه‌های متولی باید دلایل تایید یا رد طرح‌ها و پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت دقیق، مستند و مبتنی بر ضوابط و مقررات و اعلام کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان ادامه داد: در بخش دیگری از سخنان خود، نبود نظام یکپارچه برای صدور پروانه ساختمانی را یکی از چالش‌های مهم در کشور و استان دانست و گفت: در صورتی که ارتباط و هماهنگی منسجمی میان دستگاه‌های ذی‌ربط وجود داشته باشد و هر دستگاه بر اساس ضوابط و مقررات و در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

در این جلسه ۶۰ طرح در بخش‌های مختلف، کشاورزی، صنعتی، گردشگری، شهرسازی و حمل و نقل مطرح و بررسی شد که در نتیجه با ۵۶ طرح موافقت و ۴ طرح باقیمانده جهت بازدیدمیدانی و اخذ استعلام مجدد، از دستورکار جلسه خارج شد.

منبع:استانداری