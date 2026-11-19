باشگاه خبرنگاران جوان - در اولین دیدار از رقابت های جام ملتهای فوتبال ساحلی آسیا در تایلند تیم ملی کشورمان در یک بازی یک طرفه موفق شد با 9 گل تیم افغانستان را شکست دهد.

محمدعلی مختاری، سبحان فاله (۲ گل)، رضا دیری (۳ گل)، موحد محمدپور، علی میرشکاری و سیدمهدی میرجلیلی، ۹ گل ایران را در این دیدار به ثمر رساندند. ضمن اینکه محمداکبر بهادری ۲ گل افغانستان را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در گروه B با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان همگروه است و روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف ویتنام می‌رود و روز دوشنبه ۲ آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ با لبنان دیدار می‌کند.