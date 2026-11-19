باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- فائزه صادقیان مدیر اجرایی یک مجموعه فعال در حوزه آموزش علوم کامپیوتر به کودکان و نوجوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه هدف اصلی آموزش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی صرفاً انتقال دانش فنی نیست، گفت: پرورش مهارت‌های نرم، از جمله تفکر منطقی، حل مسئله، الگوشناسی و قدرت تحلیل، محور اصلی برنامه‌های آموزشی این مجموعه است.

او با اشاره به سابقه نزدیک به ۳۰ سال فعالیت این مجموعه در حوزه آموزش علوم کامپیوتر اظهار کرد: فعالیت رسمی این مجموعه در قالب یک شرکت دانش‌بنیان و استارتاپ، حدود ۱۳ سال پیش آغاز شده و تمرکز اصلی آن آموزش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی به دانش‌آموزان ۹ تا ۱۷ سال است.

وی افزود: رویکرد آموزشی ما بر این اساس شکل گرفته که برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، بیش از آنکه صرفاً ابزار‌هایی برای یادگیری مهارت‌های فنی باشند، بستری برای تقویت توانمندی‌های ذهنی و مهارت‌های نرم کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند. در این مسیر، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند مسائل را تحلیل کنند، الگو‌ها را بشناسند، منطقی فکر کنند و برای چالش‌های مختلف راه‌حل پیدا کنند.

صادقیان با بیان اینکه طراحی مدل آموزشی و تربیت مربیان نیز بر همین مبنا انجام می‌شود، ادامه داد: برای دانش‌آموزان یک نقشه راه آموزشی پنج‌ساله طراحی شده است تا از ابتدای ورود، متناسب با مسیر یادگیری خود در دوره‌های مختلف شرکت کنند و به‌تدریج مهارت‌های تخصصی و فردی خود را توسعه دهند.

پرورش ۳۵ هزار دانش‌آموز و همراهی با ۱۳ هزار فراگیر فعال

مدیر اجرایی این مجموعه با اشاره به کارنامه فعالیت‌های آموزشی آن گفت: تاکنون حدود ۳۵ هزار دانش‌آموز در این مسیر آموزشی پرورش یافته‌اند و در حال حاضر نیز حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز فعال در داخل و خارج از کشور تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار دارند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها در مدارس تهران و سایر استان‌ها اظهار کرد: در دو سال گذشته، این مجموعه در طرح «ایران دیجیتال» نیز مشارکت داشته و استان‌های یزد، چهارمحال‌وبختیاری و سیستان‌وبلوچستان را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار داده است. در برخی مناطق، علاوه بر آموزش دانش‌آموزان، اقدامات مرتبط با تجهیز مدارس نیز با همراهی فعالان حوزه عدالت آموزشی انجام شده است.

صادقیان افزود: همکاری با مدارس و سازمان‌های دولتی و غیردولتی نیز از دیگر محور‌های فعالیت مجموعه است و تلاش شده آموزش مهارت‌های دیجیتال و علوم کامپیوتر در دسترس طیف گسترده‌تری از دانش‌آموزان قرار گیرد.

رونمایی از محصول آموزشی مبتنی بر بازی ماینکرفت

وی در ادامه به رونمایی از محصول آموزشی جدید این مجموعه با عنوان «بلاگرافت» اشاره کرد و گفت: این محصول با ترکیب فضای بازی ماینکرفت و یک پلتفرم آموزشی اختصاصی طراحی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی جذاب و تعاملی، ضمن بهره‌مندی از فضای بازی، مهارت‌های فکری و حل مسئله خود را تقویت کنند.

او با اشاره به افزایش زمان استفاده کودکان و نوجوانان از ابزار‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها، نحوه استفاده مؤثر از زمان حضور فرزندان در فضای دیجیتال است. تلاش ما در طراحی این محصول آن بوده که از جذابیت بازی ماینکرفت به‌عنوان فرصتی برای یادگیری هدفمند و پرورش مهارت‌های مورد نیاز نسل جدید استفاده کنیم.

به گفته صادقیان، این دوره علاوه بر اجرا در برخی مدارس، در قالب یک بوت‌کمپ آموزشی با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و یونسکو نیز در حال برگزاری است و ۱۰۰ نفر از فراگیران این سازمان در آن شرکت کرده‌اند. بازخورد‌های اولیه دانش‌آموزان از این دوره نیز مثبت بوده است.

تقدیر از دانش‌آموختگان و ارائه پروژه‌های برتر

مدیر اجرایی این مجموعه همچنین درباره رویداد برگزارشده برای تقدیر از دانش‌آموختگان اظهار کرد: در این مراسم از دانش‌آموزانی که حدود یک سال در مسیر آموزشی حضور داشته‌اند، تقدیر می‌شود. علاوه بر این، سه پروژه برتر دانش‌آموزی سال نیز برای حاضران ارائه خواهد شد و محصول آموزشی جدید مجموعه نیز به‌صورت رسمی رونمایی می‌شود.

وی افزود: این رویداد با حضور مسئولان، فعالان حوزه آموزش، حدود ۳۰۰ نفر از دانش‌آموختگان و خانواده‌های آنان برگزار شده است. همچنین شماری از دانش‌آموزان از استان‌های مختلف، از جمله گیلان، قزوین و کرمانشاه، برای حضور در این برنامه به محل برگزاری آمده‌اند.

گسترش آموزش آنلاین و فعالیت‌های بین‌المللی

صادقیان با اشاره به اینکه بخش عمده فعالیت‌های آموزشی به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، گفت: توسعه زیرساخت‌های اختصاصی آموزشی این امکان را فراهم کرده است که دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران بتوانند در کلاس‌ها و دوره‌ها شرکت کنند.

وی ادامه داد: در کنار فعالیت‌های داخلی، بخشی از فراگیران فارسی‌زبان ساکن خارج از کشور نیز از خدمات آموزشی استفاده می‌کنند. همچنین با همراهی دانشگاه لوند سوئد، فعالیتی مستقل در قالب مؤسسه‌ای با عنوان «یونیورکیت» شکل گرفته که در آن آموزش برنامه‌نویسی با استفاده از محتوای آموزشی مشابه و به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه می‌شود.

صادقیان در پایان تأکید کرد: آنچه آینده آموزشی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، صرفاً آشنایی با ابزار‌ها و فناوری‌های جدید نیست، بلکه توانایی استفاده خلاقانه و هدفمند از این ابزار‌ها برای اندیشیدن، تحلیل کردن و حل مسائل است. از این منظر، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی می‌توانند به ابزار‌هایی مؤثر برای تربیت نسلی خلاق، تحلیلگر و توانمند در مواجهه با چالش‌های آینده تبدیل شوند.