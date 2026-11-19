باشگاه خبرنگاران جوان ، پیمان جبلی در سفر یک روزه‌اش به خراسان شمالی هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران» و در نشست با فعالان اقتصادی این استان با تأکید بر نقش مطالبه‌گرانه رسانه‌ها اظهار کرد: وظیفه رسانه تنها انعکاس مشکلات مردم نیست، بلکه باید این مسائل را به گوش مسئولان برساند و پاسخگویی آنان را نیز مطالبه کند.

وی با اشاره به اهداف رویداد ملی «ایران‌جان» گفت: این رویداد با هدف تحقق عدالت رسانه‌ای و معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان‌ها شکل گرفته است تا توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی مناطق مختلف کشور بیش از گذشته معرفی شود.

جبلی همچنین از معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در قالب بسته‌های ویژه رسانه‌ای در این رویداد خبر داد و با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، معرفی این توانمندی‌ها را زمینه‌ساز تبدیل خراسان شمالی از گذرگاه به مقصد گردشگری دانست.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات این بخش و پشتیبانی از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد.

در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علیرضا کیخا، معاون استان‌ها، رضا واعظی، مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی و حسین قرایی، مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی برگزار شد، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، تولید و سایر بخش‌های اقتصادی، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

حاضران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان، مسائل و موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، توسعه سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه رونق کسب‌وکارها را مورد تأکید قرار دادند.